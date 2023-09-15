Слуцкий считает вульгарным расизмом запрет на въезд авто с номерами РФ в страны Европы

Глава комитета Госдумы по международным делам не исключает, что со стороны России последует ответ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в некоторые страны Европы является вульгарным расизмом. Об этом написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Можно многое сказать о беспрецедентно дискриминационной политике, нарушении прав человека, права частной собственности и свободы передвижения. Но эти действия достаточно емко описываются в двух словах - вульгарный расизм. Страны Балтии и Финляндия, скрыто или явно ностальгирующие по коллаборационистскому прошлому времен гитлеровской Германии, по сути, применяют фашистские и сегрегационные методы на бытовом уровне. И это началось даже не вчера", - отметил парламентарий.

Депутат также не исключает, что со стороны России последует ответ. "Ответим, если понадобится, не сомневаюсь. Но точно не безумством на безумство, а выверено и чувствительно для русофобских властей недружественных стран, без ущерба для простых граждан", - пояснил Слуцкий.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен объявила о введении запрета на въезд в Финляндию зарегистрированных в РФ легковых автомобилей с полуночи 16 сентября. Ограничение не будет распространяться на легковые автомобили российских дипломатов, а также россиян, намеренных въехать в страну по гуманитарным причинам.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.