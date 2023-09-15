В Госдуме осенью будут работать над введением оборотных штрафов за утечку данных

По словам главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна, санкции могут составить до 500 млн рублей

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике в ходе осенней сессии палаты будет работать над принятием законопроекта об оборотных штрафах до 500 млн рублей за повторную утечку персональных данных. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

"В осеннюю сессию IT-комитет будет работать над принятием законопроекта об оборотных штрафах за повторную утечку персданных, размер же санкций за первое нарушение вырастет в разы", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Речь идет о проекте поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих штрафы до 15 млн рублей за утечку персональных данных. При повторном правонарушении будет грозить оборотный штраф в размере до 500 млн рублей. В июле Хинштейн сообщал, что законопроект был направлен на отзыв кабмина.

Депутат также добавил, ссылаясь на информацию группы компаний "Солар", что в России с начала 2023 года утекло в сеть более 445 млн строк конфиденциальных данных. "Это еще раз подчеркивает необходимость для операторов персональных данных вкладываться в обеспечение своей информационной безопасности. Постоянные утечки ставят под удар как клиентов, так и сами компании, которым приходится иметь дело с репутационными и юридическими последствиями", - отметил Хинштейн.

По его словам, действующие санкции в отношении операторов данных "крайне лояльны к ним". "Максимальный размер штрафа для юридических лиц до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения, до 300 тыс. рублей. С такими штрафами компании и дальше будут равнодушно смотреть на дыры в своих системах инфобеза", - написал Хинштейн.