МИД РФ: высылка дипломатов посольства России в Северной Македонии не останется без ответа

В дипведомстве сообщили, что 12 сентября власти страны без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского диппредставительства в Скопье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Северная Македония без объяснения причин объявила персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье, этот шаг не останется без ответа с российской стороны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"12 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье, - указала дипломат. - Безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа".

Дипломат констатировала, что северомакедонские власти "продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения".

"Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой российской угрозой", - добавила Захарова.