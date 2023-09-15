15 сентября, 16:02,
обновлено 15 сентября, 16:23

МИД РФ: высылка дипломатов посольства России в Северной Македонии не останется без ответа

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

В дипведомстве сообщили, что 12 сентября власти страны без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского диппредставительства в Скопье

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Северная Македония без объяснения причин объявила персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье, этот шаг не останется без ответа с российской стороны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"12 сентября власти Северной Македонии без объяснения причин объявили персонами нон грата трех дипломатов российского посольства в Скопье, - указала дипломат. - Безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа".

Дипломат констатировала, что северомакедонские власти "продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения".

"Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой российской угрозой", - добавила Захарова. 

Теги:
Северная МакедонияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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