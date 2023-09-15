МИД РФ осудил стремление Британии, ФРГ и Франции идти на нарушение требований СВПД

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Москва настоятельно призывает европейских участников иранской ядерной сделки незамедлительно пересмотреть свой разрушительный курс

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия осуждает стремление Великобритании, Германии и Франции идти на сознательное нарушений требований Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с заявлением высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно планов Великобритании, Германии и Франции предпринять шаги вразрез с резолюцией Совбеза ООН.

"Решительно осуждаем стремление Великобритании, Германии и Франции пойти на сознательное нарушение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231. Если их настрой будет реализован, это нанесет сокрушительный удар по перспективам восстановления ядерной сделки. Не хотелось бы думать, что выпады европейцев вовсе не случайно последовали ровно в тот момент, когда появились определенные предпосылки для интенсификации усилий в направлении "перезапуска" СВПД, созданные подвижками в опосредованном диалоге между Ираном и США", - отметила дипломат.

"Настоятельно призываем европейских участников СВПД незамедлительно пересмотреть свой разрушительный курс и обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2231", - добавила Захарова.