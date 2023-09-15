Единоросс Сокол сложит полномочия депутата Думы

Согласно соответствующему документу, решение приняли на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергея Сокола, избранного в Заксобрание Хакасии. Документ размещен в думской электронной базе.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу N35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - указывается в документе.

Предполагается, что Дума рассмотрит проект постановления на пленарном заседании 19 сентября.