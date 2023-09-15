15 сентября, 16:20,
обновлено 15 сентября, 16:37

Единоросс Кастюкевич сложит полномочия депутата Думы

Согласно соответствующему документу, его полномочия будут считаться досрочно прекращенными с 15 сентября на основании письменного заявления политика

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич ("Единая Россия"), избранный в Херсонскую областную думу, покинет нижнюю палату российского парламента. Проект постановления о сложении им депутатских полномочий размещен в думской электронной базе.

Согласно тексту, полномочия Кастюкевича будут считаться досрочно прекращенными с 15 сентября на основании его письменного заявления.

В ходе прошедших выборов Кастюкевич был избран в заксобрание Херсонской областной думы, он шел вторым в списке партии. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Кастюкевич, Игорь Юрьевич
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