Единороссы по результатам выборов в ЛНР получили 483 мандата депутатов разного уровня

По словам секретаря луганского реготделения единороссов Дениса Мирошниченко, партия уже собрала более 85 тыс. предложений в народную программу

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по результатам выборов в Луганской Народной Республике получила 483 мандата из 565 на выборах в Народный совет ЛНР и муниципальные органы власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе луганского реготделения единороссов.

"Победа партии в ЛНР на выборах в Народный совет и муниципальные органы власти - это результат работы большой команды "Единой России". Мы получили 483 мандата", - цитирует пресс-служба секретаря луганского реготделения единороссов Дениса Мирошниченко.

Мирошниченко рассказал, что единороссы уже собрали более 85 тыс. предложений в народную программу партии. По числу обращений лидирует сфера ЖКХ - в нее внесли 19,6 тыс. предложений, на втором месте дороги и транспортное сообщение - 18 тыс. предложений, а на третьем - вопросы благоустройства - 14,3 тыс. обращений. "Больше всего предложений направили жители Красного Луча - более 5,4 тыс., Луганска - 4,9 тыс., Свердловского района - 4,6 тыс., Стаханова - 4,5 тыс., Краснодонского района - 4,4 тыс.", - отметил он.

Мирошниченко уточнил, что наиболее активными во внесении предложений в народную программу "Единой России" были женщины - они внесли в три раза больше предложений, чем мужчины. Больше всего предложений поступило от пенсионеров и представителей среднего возраста. Сбор предложений в народную программу единороссов начался в ЛНР в августе.

Ранее сенатор России от ЛНР Дарья Лантратова сообщала, что жители республики на сентябрьских выборах в парламент региона и муниципалитеты выберут 565 депутатов разных уровней.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования прошли с 8 по 10 сентября, впервые участие в них приняли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В ЛНР голосовали за депутатов Народного совета и муниципалитетов. Партия "Единая Россия" победила на выборах в парламент ЛНР, набрав 74,63% голосов. Ранее зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская сообщала, что единороссы получили 39 из 50 мест в парламенте республики.