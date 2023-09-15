Правительство объявило благодарность бывшему главе Росавиации Нерадько

В кабмине отметили его большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об объявлении благодарности правительства бывшему главе Росавиации Александру Нерадько за большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной гражданской авиации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность правительства Российской Федерации руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александру Васильевичу", - говорится в документе

В пятницу Мишустин назначил новым руководителем Росавиации Дмитрия Ядрова. Нерадько, который возглавлял ведомство с 2009 года, освобожден с этого поста. Как ранее сообщил ТАСС близкий к Минтрансу источник, Нерадько планирует перейти на работу в "Норникель" на должность вице-президента.