15 сентября, 18:00,
обновлено 15 сентября, 18:12
Военная операция на Украине

Медведев посетил полигон в ДНР вблизи линии соприкосновения

Зампред Совета безопасности РФ ознакомился с ходом подготовки контрактников

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил в Донецкой Народной Республике полигон вблизи линии соприкосновения, где ознакомился с ходом подготовки контрактников. Об этом журналистам сообщил помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов.

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"Заместитель председателя Совета безопасности по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ [президента РФ Владимира Путина] посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения. Дмитрий Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников", - сказал Осипов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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