Медведев посетил полигон в ДНР вблизи линии соприкосновения

Зампред Совета безопасности РФ ознакомился с ходом подготовки контрактников

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил в Донецкой Народной Республике полигон вблизи линии соприкосновения, где ознакомился с ходом подготовки контрактников. Об этом журналистам сообщил помощник зампреда СБ РФ Олег Осипов.

"Заместитель председателя Совета безопасности по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ [президента РФ Владимира Путина] посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения. Дмитрий Медведев ознакомился с ходом обучения и условиями службы контрактников", - сказал Осипов.