И.о. постпреда РФ при ЕС связал разъяснения ЕК с созданием "железного занавеса"

Кирилл Логвинов прокомментировал запрет на ввоз россиянами личных вещей на территорию Евросоюза

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Разъяснения Еврокомиссии относительно запрета на ввоз россиянами личных вещей на территорию ЕС направлены на возведение "железного занавеса" в отношении РФ. Об этом и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Вот эти вот разъяснения плюс, соответственно, запрет на прямое авиасообщение плюс ужесточение визовой практики - все это направлено на возведение такого железного занавеса", - сказал Логвинов.

По его словам, этот "железный занавес" Евросоюз сегодня действительно возводит вокруг России. "Но, честно говоря, не только в отношении нас", - добавил и.о. постпреда при ЕС.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены. Позднее ЕК в пояснительном документе подчеркнула, что страны Евросоюза должны отдельно оценивать каждый случай въезда россиян на территорию сообщества и "разумным образом" применять санкции при досмотре предметов личной гигиены и одежды.