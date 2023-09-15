Кастюкевич будет работать в Херсонской области

Депутат Госдумы заявил, что результат прошедшей избирательной кампании в регионе "стал закономерным"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич ("Единая Россия") решил сложить полномочия депутата Госдумы, чтобы работать в Херсонской областной думе. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня я не могу поступить иначе. Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области. Мы сделаем все, чтобы жители региона почувствовали себя частью большой и сильной страны", - отметил Кастюкевич.

Он подчеркнул, что результат прошедшей избирательной кампании в Херсонской области "стал закономерным", "Единая Россия" одержала "уверенную победу на всех уровнях выборов".

Ранее в пятницу комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий Кастюкевича, избранного в Херсонскую областную думу. Согласно тексту, его полномочия в Госдуме будут считаться досрочно прекращенными с 15 сентября на основании его письменного заявления.

Во время прошедших выборов Кастюкевич был избран в Херсонскую областную думу, он был вторым в списке партии. Выборы проходили только по партийным спискам. По данным регионального избиркома, лидером на выборах в областную думу стала партия "Единая Россия", получив 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов.