Антонов указал США на необходимость отмены санкций для восстановления зерновой сделки

Для возобновления работы черноморской инициативы необходимо лишь обеспечить требования российской стороны, отметил посол РФ в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Россия неоднократно заявляла, что дверь для восстановления черноморской зерновой инициативы открыта, США же следует перейти к реальному снятию санкционных барьеров, а не тиражировать пустые инсинуации. Такое мнение выразил в пятницу посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

"Местные чиновники, занимаясь мифотворчеством, в очередной раз перекладывают с больной головы на здоровую. Россия неоднократно, в первую очередь на высшем уровне, подчеркивала, что дверь для восстановления работы черноморской инициативы остается открытой. Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей, - заявил дипломат, чьи слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства. Он напомнил, что данные соглашения включают в себя не только "украинскую" часть, но и не менее важный меморандум Россия - ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки".

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты сейчас не усматривают возможности оперативного возвращения к черноморской зерновой сделке, так как Москва меняет свои требования в этой области. По версии Салливана, это говорит об "отсутствии желания позволить зерну свободно поступать" на мировые рынки.

"Белому дому, если он действительно радеет за интересы нуждающихся, уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров", - заключил Антонов.