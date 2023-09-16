Губернатор Приморья обсудит с Ким Чен Ыном обмены школьными группами для отдыха

Олег Кожемяко уточнил, что в ходе встречи затронут и другие вопросы

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко планирует обсудить с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время его визита в Приморье несколько вопросов, в том числе обмены школьниками между Приморьем и КНДР. Об этом Кожемяко сообщил в своем Telegram-канале.

"На станции Артем - Приморье 1 ученики местной школы №7 встретили гостя традиционным приветствием на корейском языке. Впереди - насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности, перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", - написал губернатор.

Лидера КНДР на железнодорожной станции в Артеме встретили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор региона Олег Кожемяко и мэр Артема Вячеслав Квон. По информации пресс-службы правительства Приморья, в крае Ким Чен Ын посетит несколько объектов.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.