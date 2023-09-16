Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи, где его встретил Сергей Шойгу

Лидеру КНДР продемонстрировали современные самолеты ВКС РФ

КНЕВИЧИ /Приморский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает корреспондент ТАСС.

Председателя госсовета КНДР приветствовал почетный караул Преображенского полка.

Здесь лидеру КНДР представили три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Среди них стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Эти самолеты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил РФ. О характеристиках представленных стратегических ракетоносцев, их вооружении и боевых возможностях доложил командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Кроме того, глава Минобороны РФ продемонстрировал Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. О летно-технических возможностях гиперзвукового авиационного ракетного комплекса также доложил Кобылаш. Этот российский авиационный комплекс не имеет аналогов в мире и показал свою высокую боевую эффективность.

Также Ким Чен Ын и Шойгу ознакомились с современными самолетами оперативно-тактической авиации ВКС РФ.

В частности, командиры экипажей боевых самолетов рассказали о возможностях сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3. Особое внимание уделили летно-техническим характеристикам и возможностям вооружения.

Кроме того, лидеру КНДР продемонстрировали и пассажирский самолет Ту-214. Командир экипажа доложил Ким Чен Ыну о возможностях, летно-технических характеристиках и надежности лайнера.

Ту-214 - магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. В среду на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. В пятницу Ким Чен Ын посетил в Комсомольске-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое Ким Чен Ын посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.