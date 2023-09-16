Ким Чен Ын и Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников"

Лидера КНДР и министра обороны РФ встретил командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" во Владивостоке.

Фрегат пришвартован в бухте Улисс. Высоких гостей встретил на борту командир корабля капитан второго ранга Сергей Меркулов.

В свою очередь главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал о характеристиках корабля и противолодочного вооружения - четырехтрубных торпедных аппаратах и реактивных бомбометах РБУ-6000.

Лидеру КНДР показали противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-мм автоматическую артиллерийскую установку А-190.

Евменов рассказал Киму Чен Ыну и министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащен модернизированный фрегат.

Евменов доложил и о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1,5 тыс. километров. На ходовом командном пункте главком доложил о маневренных характеристиках и особенностях управления. Также лидер КНДР ознакомился с навигационным оборудованием, обеспечивающим безопасность мореплавания.

После осмотра фрегата Тихоокеанского флота председателем государственных дел КНДР его пригласили в кают-компанию, где предложили сделать запись в книге почетных посетителей. Также северокорейскому лидеру вручили памятный подарок - модель российского боевого корабля.

"Маршал Шапошников", построенный в середине 1980-х годов как большой противолодочный корабль проекта 1155, несколько лет назад прошел глубокую модернизацию, после которой был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран" и новейшее артиллерийское вооружение. В частности, теперь он несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса под 16 крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс", а в перспективе - "Циркон". Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз.