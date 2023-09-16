Сергей Сокол после сложения полномочий депутата Госдумы продолжит работу в Хакасии

Депутат подтвердил, что принял решение и направил заявление о сложении полномочий

ТАСС, 16 сентября. Депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Сокол, подавший заявление о прекращении своих полномочий, продолжит работу в Хакасии.

"В последнее дни получаю очень много вопросов: правда ли, что я буду работать в Хакасии? <…> Я обещал, что остаюсь жить и работать в республике. И свое слово сдержу. <…> В понедельник возвращаюсь. Приступим к работе", - написал Сокол в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что принял решение и направил в Госдуму заявление о сложении полномочий. "Осталось решить несколько организационных и кадровых вопросов. Это произойдет в ближайшие дни", - отметил депутат.

Сокол 2 сентября снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья, 3 сентября избирком Хакасии аннулировал его регистрацию. В то же время Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный совет Хакасии, на которых "Единая Россия" набрала более 36% голосов.

Сокол был экстренно госпитализирован 31 августа с обострением после ранее перенесенного перитонита. Как сообщила пресс-служба партии, врачи госпиталя им. А. А. Вишневского диагностировали у него венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. 21 июля депутат попал с перитонитом в городскую больницу Абакана, там медики вовремя провели ему операцию. Около недели он провел в реанимации, после чего еще несколько дней продолжал находиться в больнице под наблюдением врачей. 1 августа в социальных сетях Сокол сообщал, что его выписали.