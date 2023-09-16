Это будет второй срок Гусева на должности главы региона

ВОРОНЕЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатором Воронежской области Александр Гусев официально вступил в должность главы региона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Александр Гусев официально вступил в должность губернатора Воронежской области", - говорится в сообщении.

Гусев, выдвинутый партией "Единая Россия" на выборы главы региона, которые прошли с 8 по 10 сентября, по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 76,83%, или 713 150 голосов избирателей. Итоговая явка составила 51,08%.

Это будет второй срок Гусева на должности губернатора Воронежской области. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия", где победил 9 сентября 2018 года, набрав 602 638 голосов избирателей, или 72,52%.