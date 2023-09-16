Глава Воронежской области продлил полномочия Кареловой как сенатора от региона в Совфеде

Александр Гусев подписал соответствующее постановление

ТАСС, 16 сентября. Губернатор Воронежской области Александр Гусев, официально вступивший в должность, вновь наделил Галину Карелову полномочиями представителя от региона в Совете Федерации. Она осуществляла полномочия сенатора в течение первого срока Гусева.

"Постановляю: Карелову Галину Николаевну наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от правительства Воронежской области на срок полномочий губернатора Воронежской области. Настоящий указ вступает в силу с 18 сентября 2023 года", - говорится в опубликованном на сайте правительства региона указе губернатора.

Гусев, выдвинутый партией "Единая Россия" на выборы главы региона, которые прошли с 8 по 10 сентября, по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 76,83%, или 713 150 голосов избирателей. Итоговая явка составила 51,08%.

Это будет второй срок Гусева на должности губернатора Воронежской области. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже он был выдвинут на выборы главы региона партией "Единая Россия", где победил 9 сентября 2018 года, набрав 602 638 голосов избирателей, или 72,52%.