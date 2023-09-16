Приморье надеется на сотрудничество с КНДР в культуре, торговле и спорте

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента России Владимира Путина

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. В Приморье надеются 17 сентября обсудить сотрудничество с КНДР в сферах торговли, спорта, культуры и туризма. Об этом сообщил журналистам глава региона Олег Кожемяко.

"Мы пока накоротке, у нас завтра будет день. Но по этим направлениям, безусловно, позиции будут согласованы. Еще раз говорю, это не имеет границ никогда: ни спорт, ни туризм, ни культура, ни торговля - она всегда взаимовыгодна. Поэтому все заинтересованы, чтобы эти отношения были развиты", - отметил Кожемяко.

О создании группы для решения вопросов сотрудничества

В Приморском крае намерены сформировать специальную группу для решения вопросов сотрудничества с КНДР.

"Это знаменательное событие для Приморья - визит председателя Государственных дел [КНДР Ким Чен Ына]. Тут целый спектр [вопросов], который будет связан и с сельским хозяйством, и с туризмом, и с торговлей, и с культурой, и со спортом. Эти направления всегда будут близки, понятны. Мы будем готовить в ближайшее время группу, для того чтобы уже на месте с корейскими специалистами отрабатывали все вопросы, взаимоотношения налаживали, рассматривали их транспортные пути, рассматривали возможности, которые есть, а у нас есть совместный пункт [пропуска]", - сказал губернатор.

О визите Ким Чен Ына в Россию

Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента России Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В Приморье лидер КНДР прибыл утром 16 сентября. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Визит Ким Чен Ына носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое он посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.