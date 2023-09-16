16 сентября, 13:02
Военная операция на Украине

Сенатор Бондарев назвал блефом угрозу Украины об объявлении войны России

Сергей Бобылев/ ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По словам главы комитета по обороне и безопасности, у президента Украины Владимира Зеленского немного шансов развязать полномасштабную войну в Европе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что у президента Украины Владимира Зеленского шансов развязать полномасштабную войну в Европе немного. Об этом сенатор написал у себя в Telegram-канале.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Как заявил Бондарев, на Украине проамериканские лоббисты любыми способами стараются заручиться поддержкой общественного мнения, противостоять стремлению украинского лидера развязать полномасштабную войну в Европе. Пока западным кураторам вполне удается "держать Зеленского на коротком поводке", добавил сенатор. По его словам, "шансов реализоваться у этой идеи войны, слава Богу, не много".

Он отметил, что угроза президента Украины об объявлении войны РФ "является продолжением политики откровенных провокаций и блефа", сама же война нужна украинскому лидеру для удержания своей власти и отмены предстоящих выборов.

По словам Бондарева, все очевидно: война нужна для удержания в краткосрочной перспективе власти, отмены выборов президента и выборов в Раду, усиления мобилизации, а также национализации любых желаемых активов. 

Теги:
УкраинаРоссияБондарев, Виктор НиколаевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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