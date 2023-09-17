Посол РФ считает, что регионы ДФО станут приоритетом в развитии отношений РФ с КНДР

Александр Мацегора сообщил, что на это указывает продолжительность визита и маршрут лидера республики Ким Чен Ына

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Приоритетом в развитии отношений России и КНДР станут регионы Дальнего Востока. Об этом можно судить по продолжительности и маршруту лидера КНДР Ким Чен Ына по трем регионам Дальневосточного федерального округа, рассказал в воскресенье журналистам посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Прошлый визит тоже был достаточно предметный, он был гораздо короче и гораздо короче по расстояниям, которые председатель государственных дел [КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын] преодолел. В этот раз он побывал и в Амурской области, и в Хабаровском крае, сейчас он находится в Приморском крае. Его маршрут показывает, что <...> с Россией он хочет взаимодействовать и Дальний Восток является, что называется, сердцевиной его планов. Он, видимо, в первую очередь будет ориентироваться на то, чтобы развивать связи с дальневосточными регионами", - сказал Мацегора.

Посол напомнил, что главе КНДР интересен широкий круг вопросов, связанных с социальной сферой, с развитием экономики России, промышленностью. "Он задает много вопросов конкретных, получает на все эти вопросы четкие ответы. Насколько я понимаю и насколько я могу судить, он доволен государственным визитом, хотя, еще раз подчеркну, он пока еще не закончился", - обозначил Мацегора, уточнив, что Ким Чен Ын в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным обозначил отношения с Российской Федерацией как приоритетное направление внешней политики.

Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В Приморье лидер КНДР прибыл утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Визит Ким Чен Ына носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое он посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.