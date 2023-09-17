Глава Приморья войдет в делегацию, которая посетит КНДР

Олег Кожемяко отметил, что в состав делегации войдут специалисты, которые будут представлять торговлю, экономику, туризм, сельское хозяйство

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко намерен посетить КНДР вместе с делегацией специалистов по сельхоз- и экономическим вопросам.

Об этом он сообщил журналистам.

"Конечно, съезжу, в составе делегации обязательно буду - в первой поездке, как мы согласуем с Министерством иностранных дел [РФ] эту поездку. Подготовимся и потом выйдем туда уже непосредственно группой специалистов, которые будут представлять торговлю, экономику, туризм, сельское хозяйство с тем, чтобы это была полноценная поездка", - сказал Кожемяко.

Кожемяко также сообщил, что итоги работы по сотрудничеству Приморья и КНДР будут подводиться ежегодно.

"Есть все предпосылки для того, чтобы это [сотрудничество] с каждым годом набирало обороты, ширилось, развивалось. Будем подводить ежегодно итоги нашей совместной работы. Я уверен, что это даст хорошие результаты и будет взаимовыгодно как для Приморья, так и для КНДР", - сказал он, отметив, что в рамках сотрудничества интересны вопросы, связанные с развитием торговли и экономики, туризма, в том числе детского отдыха. "Есть интерес и в совместных проектах по сельскому хозяйству, в том числе на территории Приморского края", - добавил губернатор.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что президент России Владимир Путин с благодарностью принял приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить эту страну, детали визита будут согласованы. В целом, заметил Песков, в ходе состоявшихся накануне переговоров лидеров РФ и КНДР было условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в частности, в октябре готовится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Пхеньян.

О визите

Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет. 15 сентября Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".

В Приморье лидер КНДР прибыл утром в субботу. Он посетил аэропорт Кневичи, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Здесь они ознакомились с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ, также Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И, помимо этого, лидер КНДР ознакомился с российским пассажирским самолетом Ту-214. После этого он осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" в бухте Улисс. В субботу он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

Визит Ким Чен Ына носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. Россия - первое государство, которое он посещает с начала пандемии, во время которой границы страны были закрыты. До этого лидер КНДР приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке, это была их первая встреча.