Лавров заявил, что США ведут войну против РФ, поставляя дальнобойные ракеты Украине

Как отметил глава МИД РФ, возможные поставки странами Запада такого оружия не изменят существа происходящего на Украине

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. США управляют боевыми действиями на Украине, поставляя оружие, по сути, они ведут войну против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

"Что бы они ни говорили, они [США] управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну", - сказал министр на полях Восточного экономического форума, комментируя заявления США о готовности поставлять Украине дальнобойные снаряды с обедненным ураном.

По словам Лаврова, возможные поставки странами Запада более дальнобойных ракет Киеву не изменят существа происходящего на Украине. "Я не в состоянии комментировать их заявления, у них семь пятниц на неделе. Может быть, готовят общественное мнение, но то, что это не изменит существа происходящего на Украине - это факт. А происходит то, что Украину подготовили, долгие годы готовили для того, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", - сказал глава российского дипведомства.

Ранее Пентагон сообщил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму $175 млн. В него впервые вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Газета The Wall Street Journal ранее со ссылкой на чиновников сообщила, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS этой осенью, однако решение должно быть одобрено главой государства.

Чиновники уточнили, что США могут направить Киеву ограниченное количество ракет, чтобы избежать истощения запасов Пентагона. Ранее агентство Reuters сообщило, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS с кассетной боевой частью. По сведениям телекомпании ABC, Соединенные Штаты могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но, как заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву.