Сальдо сообщил о взятии в плен восьми военнослужащих ВСУ в Херсонской области

По словам врио губернатора региона, "до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат"

ГЕНИЧЕСК, 17 сентября. /ТАСС/. Российские военные взяли в плен на левобережье Херсонской области восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

"Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков. Такое теперь случается все чаще - до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат", - написал он в своем Telegram-канале.