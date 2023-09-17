17 сентября, 09:21
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о взятии в плен восьми военнослужащих ВСУ в Херсонской области

По словам врио губернатора региона, "до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат"

ГЕНИЧЕСК, 17 сентября. /ТАСС/. Российские военные взяли в плен на левобережье Херсонской области восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Наши военные взяли в плен на левом берегу крупную украинскую вооруженную группу из восьми боевиков. Такое теперь случается все чаще - до многих воюющих на стороне противника постепенно начинает доходить, что их жизни для военных начальников и политических главарей режима ничего не значат", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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