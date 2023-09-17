В Госдуме заявили, что члены Молодежного парламента будут готовить законопроекты

Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев отметил, что молодые парламентарии также будут помогать решать проблемы регионов

АНОСИНО /Московская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Члены Молодежного парламента при Госдуме будут готовить законопроекты и помогать действующим депутатам палаты находить решения проблем в регионах РФ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Молодежный парламент при Госдуме будет помогать в законодательном обеспечении работы депутатов. <…> Молодые парламентарии, которые уже являются частью политики, которые проявили себя в общественно-политической жизни страны, будут работать в тесной связи с комитетами Госдумы, депутатами, помогать, находить решения проблем в регионах, готовить законопроекты, предлагать инициативы, работать с заксобраниями субъектов, защищать интересы молодых людей, заниматься правозащитной тематикой", - сказал журналистам Метелев на мероприятии по случаю первого заседания Молодежного парламента при Госдуме.

Он также отметил, что новый состав Молодежного парламента отличается тем, что большинство членов в нем имеют опыт работы в избирательных кампаниях, работы с людьми и решений различных проблем. "[Они] понимают, что такое политика. Здесь нет случайных людей", - подчеркнул Метелев.

В воскресенье накануне первого заседания обновленного Молодежного парламента, в подмосковном Аносино проходят обучающие семинары для вошедших в его состав молодых политиков. Лидеры думских фракций, главы профильных комитетов рассказывают, как устроена работа Государственной думы, как принимаются законы, какую роль играют политические партии в современной России. Первое заседание нового состава Молодежного парламента пройдет 18 сентября, в зале пленарных заседаний Госдумы.

Ранее Молодежный парламент при Государственной думе был переформатирован. По предложению Вячеслава Володина теперь он сформирован на профессиональной основе: в его состав вошли молодые люди, которые уже начали свой путь в политике, побеждали на выборах в региональные и муниципальные парламенты или имеют опыт работы в молодежных партийных организациях. Также в молодежный парламент вошли представители органов студенческого самоуправления из региональных вузов. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.