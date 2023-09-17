Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ на авдеевском направлении в ДНР

По словам врио главы республики, обстановка на всей линии боевого соприкосновения контролируемая

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Российские силы улучшили свои позиции на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике, обстановка на всей линии боевого соприкосновения контролируемая. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Что касается авдеевского направления, противник снизил атаки в направление населенного пункта Опытное. <...> На сегодняшний момент мы видим даже определенные улучшения наших позиций и занятие определенных участков в серой зоне со стороны наших подразделений", - сказал он в опубликованном в его Telegram-канале видео.

Пушилин отметил, что артемовское направление остается "достаточно горячим", Артемовск находится под обстрелами со стороны украинской армии, видимых изменений обстановки не фиксируется.

На южном направлении продолжают атаки ВСУ по рубежу Андреевка - Курдюмовка. По его словам, на марьинском, угледарском и времевском направлениях, судя по характеру действий со стороны противника, ВСУ проводят перегруппировку, потому что активных действий за последние сутки нет. "Видим определенные разведовательно-диверсионные мероприятий со стороны противника в направлении Новодонецкого, Новомайорского, но ситуация абсолютно контролируется Вооруженными силами РФ", - заключил он.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.