Делегация РФ обсуждала с Ким Чен Ыном вопросы сельского хозяйства и транспорта

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, стороны также обсудили вопрос дополнительных поставок зерна

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Делегация РФ обсуждала с Ким Чен Ыном во время его визита в Россию вопросы сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и сообщения. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Мы обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества. В основном это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, с развитием транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, конечно, культурного обмена, образования, вопросы медицины", - сказал он.

В своем Telegram-канале министр также сообщил, что стороны обсудили вопрос дополнительных поставок зерна.