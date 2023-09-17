17 сентября, 10:55,
обновлено 17 сентября, 11:12
Визит Ким Чен Ына в Россию

Делегация РФ обсуждала с Ким Чен Ыном вопросы сельского хозяйства и транспорта

По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, стороны также обсудили вопрос дополнительных поставок зерна

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Делегация РФ обсуждала с Ким Чен Ыном во время его визита в Россию вопросы сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и сообщения. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Мы обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества. В основном это вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства, с развитием транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, конечно, культурного обмена, образования, вопросы медицины", - сказал он.

В своем Telegram-канале министр также сообщил, что стороны обсудили вопрос дополнительных поставок зерна. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен ЫнКозлов, Александр АлександровичВизит Ким Чен Ына в Россию
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