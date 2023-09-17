Глава Минприроды сообщил о завершении официального визита Ким Чен Ына в Россию

Александр Козлов добавил, что следующее заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР состоится в ноябре в Пхеньяне

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Официальный визит лидера Ким Чен Ына в РФ завершен. Об том сообщил глава Минприроды РФ, председатель межправкомиссии РФ и КНДР Александр Козлов.

"Завершился официальный визит товарища Ким Чен Ына [в РФ]", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Он добавил, что следующее заседание межправительственной комиссии РФ и КНДР состоится в ноябре этого года в Пхеньяне. "Договорились, что в ноябре встретимся в Пхеньяне и проведем заседание межправительственной комиссии РФ - КНДР. Этот механизм помогает нашим странам укреплять добрососедские отношения", - сказал он.