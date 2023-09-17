Володин передал членам Молодежного парламента приветствие от президента РФ

Спикер Госдумы заявил, что президент попросил парламентариев быть активными

АНОСИНО /Московская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал членам Молодежного парламента приветствие от президента России Владимира Путина.

"Вчера разговаривал с президентом, сказал, что у нас сегодня съезжаются члены молодежного парламента. Он просил вам передать слова приветствия, сказал <…> пожелать, чтобы они были активными в своей работе", - отметил Володин в ходе встречи с членами Молодежного парламента при Госдуме.

Диалог с Молодежным парламентом

Володин считает важным выстроить через диалог взаимодействие палаты и Молодежного парламента.

"Наша задача - обеспечить вам [членам Молодежного парламента] возможности для самореализации. Встроить вас в работу Государственной думы, профильных комитетов, фракций, в обсуждение вопросов. Для того чтобы, в том числе с вашим участием, через диалог, получить обратную связь, дополняющую другие коммуникации, для повышения качества принимаемых решений, для повышения эффективности норм законов, ну и, конечно, для выстраивания более эффективного диалога с гражданами", - заявил Володин.

"Этот диалог будет в постоянном формате. Мы на вас рассчитываем. Мы осмысленно обсуждали, в том числе формат, который сегодня реализуется. Фактически это новое уже содержание потенциала Молодежного парламента", - добавил он.

В воскресенье накануне первого заседания обновленного Молодежного парламента, в подмосковном Аносино проходят обучающие семинары для вошедших в его состав молодых политиков. Лидеры думских фракций, главы профильных комитетов рассказывают, как устроена работа Государственной думы, как принимаются законы, какую роль играют политические партии в современной России. Первое заседание нового состава Молодежного парламента пройдет 18 сентября, в зале пленарных заседаний Госдумы.

Ранее Молодежный парламент при Государственной думе был переформатирован. По предложению Вячеслава Володина теперь он сформирован на профессиональной основе: в его состав вошли молодые люди, которые уже начали свой путь в политике, побеждали на выборах в региональные и муниципальные парламенты или имеют опыт работы молодежных партийных организациях. Также в Молодежный парламент вошли представители органов студенческого самоуправления из региональных вузов. Всего в его составе 292 человека не старше 35 лет.