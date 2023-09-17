17 сентября, 17:08
Военная операция на Украине

Слуцкий заявил, что конфликта на Украине могло бы не быть

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, конфликта можно было избежать, если бы НАТО приняла российские предложения по безопасности в декабре 2021 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО приняла предложения по безопасности от РФ в декабре 2021 года. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В интервью медиагруппе Funke он [генсек альянса Йенс Столтенберг] заявил буквально, что если Зеленский с хунтой перестанут воевать, Украины не станет, а если Россия сложит оружие, то будет мир. При этом господин Столтенберг, естественно, предпочитает умалчивать еще об одном "если" в сослагательном наклонении: если бы в декабре 2021 года альянс грубо не отмахнулся от предложений Москвы в сфере неделимой безопасности и прекратил бы использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта вообще бы могло не быть", - прокомментировал слова Столтенберга Слуцкий.

"Уход от ответственности и навешивание ярлыков давно стали элементами политики двойных стандартов в целях установления западной "исключительности". Но позвольте описать реальное положение дел: для прекращения конфликта на Украине коллективному Западу достаточно отказаться от поставок смертельного оружия, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном. Тогда укронацисткий режим не протянет и дня, а Украина (при понимании того, что новые российские регионы и Крым не вернутся в ее состав) заживет мирной жизнью", - добавил Слуцкий.

Однако, как считает парламентарий, Столтенбергу не нужен мир на Украине, а ему нужно выполнять указания Вашингтона с Брюсселем в рамках линии по сдерживанию РФ и оправдания западных вложений в проект "Анти-Россия" на Украине.

"Да, и насчет "уверенности" относительно неизбежности членства Украины в НАТО. Еще раз отмотайте пленку до декабря 2021 года - втягивание Киева в альянс и ядерная риторика укрофюрера не только стали одной из причин начала СВО, но и поставили весь западный мир на порог затяжного кризиса. За алчные и неумные амбиции политиков приходится расплачиваться их избирателям. Вопрос, насколько у последних хватит терпения", - заключил политик. 

Теги:
УкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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