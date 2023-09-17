Слуцкий заявил, что конфликта на Украине могло бы не быть

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, конфликта можно было избежать, если бы НАТО приняла российские предложения по безопасности в декабре 2021 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Конфликта на Украине можно было избежать, если бы НАТО приняла предложения по безопасности от РФ в декабре 2021 года. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В интервью медиагруппе Funke он [генсек альянса Йенс Столтенберг] заявил буквально, что если Зеленский с хунтой перестанут воевать, Украины не станет, а если Россия сложит оружие, то будет мир. При этом господин Столтенберг, естественно, предпочитает умалчивать еще об одном "если" в сослагательном наклонении: если бы в декабре 2021 года альянс грубо не отмахнулся от предложений Москвы в сфере неделимой безопасности и прекратил бы использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта вообще бы могло не быть", - прокомментировал слова Столтенберга Слуцкий.

"Уход от ответственности и навешивание ярлыков давно стали элементами политики двойных стандартов в целях установления западной "исключительности". Но позвольте описать реальное положение дел: для прекращения конфликта на Украине коллективному Западу достаточно отказаться от поставок смертельного оружия, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном. Тогда укронацисткий режим не протянет и дня, а Украина (при понимании того, что новые российские регионы и Крым не вернутся в ее состав) заживет мирной жизнью", - добавил Слуцкий.

Однако, как считает парламентарий, Столтенбергу не нужен мир на Украине, а ему нужно выполнять указания Вашингтона с Брюсселем в рамках линии по сдерживанию РФ и оправдания западных вложений в проект "Анти-Россия" на Украине.

"Да, и насчет "уверенности" относительно неизбежности членства Украины в НАТО. Еще раз отмотайте пленку до декабря 2021 года - втягивание Киева в альянс и ядерная риторика укрофюрера не только стали одной из причин начала СВО, но и поставили весь западный мир на порог затяжного кризиса. За алчные и неумные амбиции политиков приходится расплачиваться их избирателям. Вопрос, насколько у последних хватит терпения", - заключил политик.