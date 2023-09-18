Мишустин и Арипов обсудят взаимодействие РФ и Узбекистана в энергетике и других областях

Особое внимание уделят активизации взаимодействия в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, науки и образования

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Активизация взаимодействия России и Узбекистана в промышленности, энергетике и других областях будет обсуждаться на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Его проведут в Москве премьер-министры РФ и Узбекистана Михаил Мишустин и Абудлла Арипов, сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.

"Планируется рассмотреть широкий круг вопросов торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Особое внимание будет уделено активизации взаимодействия в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, науки и образования, а также в других областях, представляющих взаимный интерес", - отметили в пресс-службе.

В аппарате правительстве РФ называют энергетику "важнейшей сферой двустороннего взаимодействия" с Узбекистаном. "Расширение сотрудничества России и Узбекистана в газовой сфере не только отвечает интересам двух стран, но и обеспечивает энергетическую безопасность Центральной Азии", - подчеркивают в российском кабинете министров.

По оценке российской стороны, "в условиях турбулентности мировой экономики торгово-экономические и инвестиционные российско-узбекистанские связи динамично развиваются". В аппарате правительства РФ обратили внимание на то, что "Россия - ключевой торговый партнер Узбекистана", а по итогам 2022 года взаимный товарооборот вырос почти на треть по сравнению с 2021 годом и достиг $8,7 млрд. "В январе-июле текущего года товарооборот увеличился более чем на 14% и составил $5,2 миллиарда", - уточнили в кабинете министров.

Стратегическое партнерство

"Узбекистан - надежный стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-узбекистанские отношения основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, носят традиционно дружественный характер", - заявили в аппарате правительства РФ, добавив, что "за последнее время российско-узбекистанские отношения выходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства".

В Москве отметили, что Узбекистан, получивший в конце 2020 года статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, активно взаимодействует с этим объединением. Также РФ и Узбекистан сотрудничают в СНГ, в том числе в борьбе с терроризмом и экстремизмом, преступностью, наркотрафиком. В кабинете министров РФ считают продуктивным партнерство Москвы и Ташкента и в Шанхайской организации сотрудничества.

Особо в правительстве РФ выделяют укрепление гуманитарно-образовательных связей. Так, по количеству студентов в России Узбекистан занимает лидирующее место среди стран ближнего и дальнего зарубежья. По программам высшего образования всех форм учатся более 63 тысяч узбекских граждан. Русский язык является языком межнационального общения для 130 этносов, проживающих в Узбекистане. Около 150 учителей из России работают в Узбекистане. Более 1 000 местных педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации. Сейчас в Узбекистане функционируют 14 филиалов российских вузов, включая МГУ, Российский экономический университет имени Плеханова, МГИМО.

Сегодняшнее заседание совместной комиссии, созданной по инициативе президентов двух стран, станет четвертым с 2019 года.