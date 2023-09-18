Лавров и Ван И обсудят украинскую проблематику и безопасность в АТР

Встреча состоится в рамках визита главы МИД Китая в Москву

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Китая Ван И обсудит урегулирование украинского кризиса, вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и различные аспекты двустороннего сотрудничества. Встреча состоится в рамках визита Ван И в Москву.

РФ и КНР регулярно поддерживают тесные контакты, в том числе по линии внешнеполитических ведомств.

После недавнего повторного назначения Ван И на должность министра иностранных дел КНР, главы дипведомств России и Китая вместе участвовали в совещании глав МИД (СМИД) стран БРИКС в Йоханнесбурге.

До этого, 7 августа, Лавров и Ван И провели телефонный разговор. Лавров тогда поздравил Ван И, который занимал должность министра иностранных дел в 2013-2022 годах, с повторным назначением на этот пост. Министры обсудили вопросы международной повестки и двусторонние отношения Москвы и Пекина.

Во время встречи в Москве стороны также затронут широкий перечень двусторонних вопросов, включая контакты на высшем и высоком уровнях. Как информировали на Смоленской площади, особое внимание будет уделено укреплению взаимодействия на международной арене и координации работы в ООН, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других механизмах.

Созвучие в международных делах

Углубление взаимоотношений с Китаем зафиксировано как приоритет российской внешней политики. Традиционно стороны во время двусторонних контактов обсуждают развитие стратегического сотрудничества и координацию позиций по международным делам. При этом подходы обеих стран к принципиальным вопросам современного миропорядка, как регулярно отмечает российская сторона, совпадают или близки. Так, РФ и КНР неоднократно подчеркивали общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, его попыток сдержать развитие стран посредством санкций. Не исключено, что Лавров и Ван И в ходе переговоров в Москве затронут эту проблематику и вклад двух государств в процесс формирования более справедливого миропорядка. На фоне расширения БРИКС актуальным также станет вопрос взаимодействиях стран с новыми членами объединения и координация подходов РФ и КНР в других интеграционных структурах.

Министры, как информировали в МИД РФ, поднимут вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР. Лавров в ходе состоявшегося в Джакарте Восточноазиатского саммита указывал на риски милитаризации региона из-за проникновения Североатлантического альянса. Ожидается, что главы МИД КНР и РФ обсудят проблематику распространения в АТР сил и инфраструктуры НАТО, проект AUKUS и другие созданные Западом блоковые механизмы.

Одной из ключевых тем встречи министров также станет украинский кризис. Китай последовательно выступает за его урегулирование, а российская сторона всячески приветствует усилия КНР в этом направлении.

Ранее специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй принял участие в консультациях в Джидде по Украине, где изложил позицию страны в отношении украинского урегулирования. А в феврале МИД КНР опубликовал документ из 12 пунктов, который содержит в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине".

Позицию российской стороны по переговорам напомнил ранее президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства указал, что первым шагом к диалогу может стать отмена на Украине указа о запрете переговоров с РФ и публичное заявление о желании диалога. В МИД КНР ранее заявили о намерении продолжить содействовать политическому урегулированию конфликта на Украине.

Товарооборот и нацвалюты

Москва и Пекин тесно сотрудничают в сфере экономики, а развитие взаимодействия в этом направлении находится в фокусе постоянного внимания. Товарооборот двух стран последовательно увеличивается. В текущем году стороны намерены досрочно выполнить поставленную главами государств задачу по доведению к 2024 году объемов российско-китайской торговли до $200 млрд, указывал ранее Лавров.

РФ и КНР также добились существенных результатов в использовании национальных валют во взаимных расчетах. За последние два года, по словам главы МИД РФ, доля рубля и юаня в двусторонних расчетах выросла с 25 до 80 процентов. Кроме того, страны по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге решили наращивать расчеты в нацвалютах, а также проработать вопрос создания единой расчетной единицы в рамках объединения. Вероятно, эти вопросы главы МИД РФ и Китая обсудят и на переговорах в Москве. Скорее всего, не останется за скобками и вопрос внедрения российских карт "Мир" в КНР, о проработке которого заявили ранее в МИД РФ.

Российско-китайское партнерство также развивается и в гуманитарной сфере. Вопросы взаимодействия в сфере здравоохранения, образования и культурных обменов, снятия ограничения для поездок граждан также могут быть в повестке встречи министров. В частности, стороны могут обсудить безвизовый режим, о возможности которого заявил ТАСС на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Эту идею также поприветствовал и полномочный министр посольства КНР в РФ Лю Сюэсун. В комментарии ТАСС на полях ВЭФ он указал, что такое решение пойдет на пользу сотрудничеству, взаимному обмену деловыми делегациями и туристами двух стран.