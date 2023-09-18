Носов официально вступил в должность губернатора Магаданской области

Глава региона принес присягу на торжественной церемонии вступления в должность

ТАСС, 18 сентября. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Магаданской области по итогам прошедших выборов состоялась в понедельник в большом зале Магаданского музыкального и драматического театра. Глава региона Сергей Носов принес присягу, передает корреспондент ТАСС.

"Более пяти лет назад по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина я прибыл на магаданскую землю, эти пять лет пролетели быстро и незаметно. За эти пять лет мы многое сделали, добились определенных успехов, реализовали многие крупные и важные проекты, за эти годы мы получили положительную оценку нашей работы, попали в многочисленные рейтинги <...>. Это стало возможным благодаря совместной работе всех присутствующих в этом зале федеральных, региональных, муниципальных структур, всех жителей Магаданской области, поэтому я благодарен всем за совместную работу, а также за то, что доверили мне вновь руководить регионом", - обратился Носов к жителям региона.

Губернатор выразил уверенность, что вместе с чиновниками и жителями региона сможет справиться с любой задачей, поставленной президентом страны. "Приехав сюда, я убедился, насколько прекрасно здесь все: красивая и суровая природа, люди, сильные и достойные уважения. Отрадно сегодня говорить о том, что я вижу, как горят глаза у наших граждан, потому что ситуация в регионе постепенно меняется. И в этом всем люди видят также результаты и своего труда", - отметил глава области.

Выборы губернатора Магаданской области длились три дня - с 8 по 10 сентября. Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов с результатом 72,39% голосов победил действующий глава региона Сергей Носов, представляющий партию "Единая Россия". Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набрал 10,67% голосов, Роман Исаев от ЛДПР - 8,75%, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Олег Прикоки - 5,77%. Итоговая явка составила 35,09%.

О действующем губернаторе

Сергей Носов родился 17 февраля 1961 года в городе Магнитогорске Челябинской области в семье потомственного металлурга. Доктор технических наук. С 1983 года работал в металлургической отрасли, затем начал совмещать свою деятельность с политикой.

28 мая 2018 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Магаданской области Сергея Носова, на тот момент мэра Нижнего Тагила, в связи с отставкой прежнего главы области Владимира Печеного. В сентябре того же года Носов одержал победу на выборах губернатора Колымы с результатом более 80% голосов (свыше 31,5 тыс. голосов).