Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края

По итогам обработки протоколов глава региона набрал 76,16% голосов

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Виктор Томенко, победивший на выборах губернатора Алтайского края, официально вступил в должность. Торжественная церемония состоялась в краевом драматическом театре им. В.М. Шукшина.

"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Алтайского края", - сказал Томенко, принимая присягу.

Церемония прошла в присутствии депутатов Алтайского краевого заксобрания (АКЗС), судей регионального суда, глав муниципальных образований, городских округов и муниципальных районов, граждан, представляющих государственные органы РФ, институты гражданского общества.

Томенко получил из рук председателя краевой избирательной комиссии Ирины Акимовой удостоверение об избрании губернатором. Главу региона поздравили председатель АКЗС Александр Романенко, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

О выборах

По итогам голосования большинство голосов на выборах главы региона набрал действующий губернатор края Виктор Томенко, выдвинутый партией "Единая Россия", по итогам обработки 100% протоколов количество голосов в его пользу составило 76,16%. Второе место занимает Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП) с 9,46%, третье - кандидат от ЛДПР Сергей Булаев с 7,96%, четвертое место занимает Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России" с 4,17%.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В целом выборы разного уровня прошли в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти.