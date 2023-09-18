Дмитрий Махиня официально вступил в должность мэра Томска

В городе этот пост не занимали три года

ТОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Церемония вступиления в должность нового мэра Томска Дмитрия Махини прошла в понедельник на внеочередном собрании гордумы. Спустя три года в столице Томской области появился официальный глава города, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Сегодня начинает работу избранный депутатами мэр Томска, которого у города не было почти три года. Дмитрий Александрович [Махиня] приступает к обязанностям в очень непростое время и для страны, и для области, и, конечно, для областного центра с его накопившимися вопросами", - сказал во время церемонии губернатор Томской области Владимир Мазур. Махиня был единственным кандидатом, которого публично поддерживал губернатор.

Мазур отметил, что в первую очередь, это подготовка к зиме, комплексное развитие территории, расселение аварийного жилья, предоставление жилья детям-сиротам, строительство новых домов с дорожно-транспортной инфраструктурой, ремонт и содержание общественных пространств, сохранение исторического наследия Томска, привлечение инвестиций, а также создание новых рабочих мест для жителей.

"На ближайшую неделю планирую плотное знакомство с командой, задачами, которые стоят к концу года. По моей просьбе Михаил Аркадьевич [Ратнер] подготовил справку со всеми задачами, проблемами, вопросами, стоящими перед администрацией. В ближайшее время по этой справке мы пройдем по всем пунктам", - рассказал Махиня журналистам после церемонии.

Ранее мэром Томска выбрали вице-мэра Омска Дмитрия Махиню.

Томск был первым городом в России в 1996 году, где ввели прямые выборы мэра, и оставался одним из немногих городов, где они сохранились. Облдума региона 27 октября 2022 года приняла решение об их отмене. Теперь градоначальника выбирает при помощи конкурсных процедур специальная комиссия. Предыдущих двух мэров столицы Томской области, которые получили пост через прямые выборы, осудили - это Александр Макаров и Иван Кляйн. В городе с 2020 года не было градоначальника, им руководил и. о. главы Михаил Ратнер.