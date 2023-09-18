РФ может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Москва примет такое решение в случае, если суд "пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение" при рассмотрении украинского иска о нарушении Конвенции о геноциде

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, который начинает слушания по иску Украины против России, если суд пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Украина обвиняет РФ в нарушении Конвенции о геноциде.

"Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным. Если Международный суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия. Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда - неотъемлемая часть Устава ООН", - написал сенатор в Telegram-канале. "Налицо постепенный развал всех органов ООН. Говорю это с искренним сожалением", - добавил он.