18 сентября, 07:05
Военная операция на Украине

РФ может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН

По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Москва примет такое решение в случае, если суд "пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение" при рассмотрении украинского иска о нарушении Конвенции о геноциде

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, который начинает слушания по иску Украины против России, если суд пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Украина обвиняет РФ в нарушении Конвенции о геноциде.

"Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным. Если Международный суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия. Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда - неотъемлемая часть Устава ООН", - написал сенатор в Telegram-канале. "Налицо постепенный развал всех органов ООН. Говорю это с искренним сожалением", - добавил он. 

Теги:
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация