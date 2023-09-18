Глава Хакасии отказался от мандата депутата Верховного совета республики

Валентин Коновалов возглавлял список КПРФ на выборах республиканский парламент

ТАСС, 18 сентября. Глава Хакасии Валентин Коновалов, повторно избранный на эту должность 8-10 сентября, отказался от мандата депутата Верхового совета республики. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме региона.

Коновалов возглавлял список КПРФ на выборах республиканский парламент.

"От КПРФ от мандатов отказались [глава Хакасии] Валентин Коновалов, [глава Таштыпского района] Николай Чебодаев, [глава Усть-Абаканского госсовета] Нина Леонченко, [депутат горсовета Абакана] Нина Витман", - сообщил представитель избиркома, добавив, что первоначально от мандатов отказались три человека, но один из тех, кто получил место депутата, тоже отказался. В результате вакантные места по списку КПРФ получили депутаты Верховного совета предыдущего созыва Василий Шулбаев, Татьяна Янусик и предприниматель Виталий Грошев.

В "Единой России" от мандатов отказались глава Аскизского района (№2 в партийном списке) Абрек Челтыгмашев, сотрудник администрации Абакана Наталья Абышева, глава Абазы Валентина Филимонова, глава Алтайского района Ирина Войнова, председатель совета депутатов Бейского района Галина Котельникова, глава Ширинского района Андрей Диринг, пенсионер Юлия Илюшкина, предприниматель Сергей Чубуков, глава Кирбинского сельсовета Валентин Карчигашев. Вакантные места от "Единой России" получили сотрудник "Абаканвагонмаша" Алексей Стрельников, директор компании "Гортехмаш" Виталий Ермолюк, депутат предыдущего созыва Верховного совета республики Петр Воронин, артист ансамбля "Звоны" Анастасия Кочергина, замдиректора Абазинского рудника Татьяна Бочарова, начальник службы Аршановского угольного разреза Константин Летуев.

В ЛДПР мандат лидера партии и списка Леонида Слуцкого передан депутату предыдущего созыва Верховного совета Ярославу Хаврону.

В единый день голосования 8-10 сентября в Хакасии выбрали главу региона, им стал действующий руководитель Хакасии Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. Также прошли выборы в республиканский парламент, 34 места в Верховном совете региона достались "Единой России", 14 - КПРФ, два мандата у ЛДПР.