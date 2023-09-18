Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД БРИКС в Нью-Йорке

Глава МИД РФ планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщали в ведомстве, с 19 по 26 сентября Лавров планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"20 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США. Участники встречи проведут обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая вопросы повестки дня 78-й сессии Генассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что стороны обсудят взаимодействие в рамках БРИКС, а также реализацию решений, принятых на саммите в ЮАР. "Лавров проинформирует коллег о планах на предстоящее в 2024 году председательство России в объединении", - добавили в МИД РФ.