18 сентября, 07:56
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о выводе ВСУ в тыл существенной части группировки из района Новодонецкого

Советник врио главы региона Ян Гагин отметил, что группировка украинских войск понесла большие потери в безуспешных попытках прорвать оборону российских сил под населенным пунктом

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Украинские войска вывели в тыл существенную часть группировки из района населенного пункта Новодонецкое в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы региона Ян Гагин.

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"Эти мясные штурмы, которые ВСУ устроили для своих солдат, не дали результата. Наша активная оборона привела к большим потерям в рядах украинской группировки на направлении Новодонецкого. Активность противника на этом участке фронта заметно снизилась, ВСУ вынуждены были оттянуть в тыл существенную часть войск с этого направления", - сказал Гагин.

Он также добавил, что группировка украинских войск понесла большие потери в безуспешных попытках прорвать оборону российских сил под Новодонецким. Гагин уточнил, что безвозвратные потери ВСУ на южнодонецком направлении за неделю боев достигли нескольких сотен человек.

17 сентября начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов сообщил ТАСС, что силы РФ сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в районе Новодонецкого. 

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