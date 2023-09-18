Рогов сообщил об уничтожении танков ВСУ в районе Работина

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", два украинских танка подорвались на минах

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Российские силы пресекли попытку украинской армии атаковать в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Как сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, два украинских танка подорвались на минах.

"Сегодня рано утром в районе Работина, восточнее населенного пункта была пресечена попытка прорыва двух танков при поддержке пехоты, танки взорвались на минах, несколько десятков боевиков ВСУ погибли или рассеяны", - сказал он.

По его словам, российские подразделения продолжают минирование опасных направлений на этом участке линии боевого соприкосновения. "Два танка взорвались на обновленном минном поле, наши ребята продолжают минирование, не сидят на месте, что было неприятной неожиданностью для противника. Оставшаяся пехота отошла в лесопосадки и там несколько часов накрывалась огнем", - добавил Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.