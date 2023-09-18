Мишустин назвал неуспешными попытки недоброжелателей помешать отношениям Москвы и Ташкента

Премьер-министр РФ призвал к наращиванию кооперации между двумя странами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва и Ташкент развивают взаимодействие, несмотря на попытки других стран внести разлад между ними. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Он призвал к наращиванию кооперации между двумя странами.

"Мы вместе активно развиваем торгово-экономическое сотрудничество, эффективно решаем все вопросы, которые между нами есть, невзирая на попытки недоброжелателей внести разлад в нашу совместную работу", - сказал председатель правительства РФ.

Он назвал Узбекистан "одним из ведущих экономических партнеров в Центрально-Азиатском регионе". Однако глава кабинета министров РФ уверен, что "потенциал экономик России и Узбекистана значительно выше, есть много возможностей для развития кооперации в новых областях". "Важно вывести наши отношения на качественно новый уровень", - подчеркнул Мишустин. По его словам, "общая задача - совместными усилиями уже в ближайшее время вывести торгово-экономическое сотрудничество на более высокий уровень на основе равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг друга". "Абсолютно уверен, нам это под силу", - сказал он.