Министром угля и энергетики ДНР назначили гендиректора "Энергии Донбасса" Дениса Епифанова

Врио главы региона Денис Пушилин пожелал новому министру "плодотворной работы"

ДОНЕЦК, 18 сентября. /ТАСС/. Денис Епифанов, занимавший должность гендиректора энергогенерирующей компании "Энергия Донбасса", назначен министром угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Денис Николаевич Епифанов назначен на должность министра угля и энергетики ДНР, пожелал ему плодотворной работы", - написал Пушилин.

До назначения на пост министра Епифанов был генеральным директором энергогенерирующей компании "Энергия Донбасса", в состав которой входят предприятия, обеспечивающие бесперебойную работу генерирующих мощностей региона.