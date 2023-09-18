Постпред РФ заявил, что слова Москвы о геноциде на Украине не могут считаться незаконными

Как подчеркнул представитель России на слушаниях в Международном суде ООН Геннадий Кузьмин, недопущение геноцида и наказание за него являются предметом и целью конвенции

ГААГА, 18 сентября. /ТАСС/. Заявления российских властей о дискриминационной политике Украины в отношении русскоязычного населения не могут нарушать конвенцию о геноциде. Об этом сообщил на слушаниях в Международном суде ООН представитель РФ Геннадий Кузьмин.

"Недопущение геноцида и наказание за него являются предметом и целью конвенции. Тем не менее Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида. Украина также не обвиняет Россию в том, что она не смогла предотвратить геноцид или наказать за него в уголовном порядке. Напротив, Украина настаивает на том, что никакого геноцида не произошло. Одного этого должно быть достаточно, чтобы отвергнуть дело, поскольку в соответствии с теорией судебного права нарушения конвенции о геноциде не может быть, если нет геноцида", - сказал он.

Как подчеркнул Кузьмин, заявления российского руководства о том, что пришедшая в результате переворота в 2014 году неонацистская власть на Украине занимается притеснением русскоязычного населения, не могут считаться незаконными. "Заявления о геноциде не могут быть незаконными в рамках международного права, в том числе конвенции о геноциде", - добавил он.

В понедельник в Международном суде ООН в Гааге начались слушания в рамках иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде. Они посвящены предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией. В ходе заседаний слово будет предоставлено представителям России, Украины, а также более 30 стран западного лагеря, допущенных в качестве третьих сторон к разбирательству по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

Украина подала 26 февраля 2022 года в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске Киев отвергает то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее.