18 сентября, 08:56,
обновлено 18 сентября, 09:08

Посольство РФ в Конго назвало фейком сообщения о госперевороте в стране

В диппредставительстве сообщили, что обстановка в африканском государстве спокойная

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сообщения средств массовой информации о том, что в Республике Конго произошел государственный переворот, являются фейковыми. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в стране.

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"Появившиеся в иностранных и российских СМИ сообщения о государственном перевороте в Республике Конго являются фейковыми", - указал собеседник агентства. "Обстановка в стране спокойная", - добавил он.

Ранее в социальных сетях появились слухи о происходящем в Республике Конго перевороте. Министр связи и СМИ, пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала опроверг эту информацию. 

Теги:
РоссияКонго (РК)
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