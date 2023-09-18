18 сентября, 09:04

В МКЗ "Зарядье" гости прибывают на церемонию инаугурации мэра Москвы

Среди уже присутствующих - члены столичного правительства и Мосгоризбиркома, депутаты Мосгордумы и Госдумы РФ, главы городских департаментов и другие

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Приглашенные на церемонию инаугурации столичного мэра собираются в Московском концертном зале "Зарядье", передает корреспондент ТАСС.

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Так, среди уже присутствующих - члены столичного правительства и Мосгоризбиркома, депутаты Мосгордумы и Госдумы РФ, главы городских департаментов, руководители и артисты столичных театров, общественные деятели, руководители и главные редакторы СМИ, заслуженные спортсмены и учителя, главврачи медучреждений, и другие.

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра 8-10 сентября, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%. На выборах мэра Москвы в 2018 году явка составляла 30,9%. Тогда Собянин набрал 70,1% голосов. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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