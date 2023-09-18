18 сентября, 09:10,
обновлено 18 сентября, 09:17

Песков сообщил, что Путин выступит на инаугурации Собянина

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, глава государства поздравит Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравит мэра Москвы Сергея Собянина со вступлением в должность, будет выступление главы государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Разумеется, президент поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией, будет его выступление", - сказал представитель Кремля.

Глава государства традиционно посещает инаугурацию мэра Москвы - все такие церемонии за последние 20 лет проходили при участии президента. Путин лично присутствовал на них в 2003 и 2007 годах, когда пост градоначальника сохранял Юрий Лужков (был мэром в 1992-2010 годах), а также в 2013 и 2018 годах, когда руководителем столицы был переизбран Сергей Собянин. В 2010 году, при вступлении Собянина на первый срок, на инаугурации присутствовал Дмитрий Медведев, который тогда был президентом РФ.

Обычно на такой церемонии глава государства выступает с речью: он поздравляет избранного мэра, обозначает основные задачи и дает напутствие. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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