Песков: слова Шольца о необходимости отвода ВС РФ говорят о непонимании реалий в зоне СВО

Пресс-секретарь президента прокомментировал заявление канцлера Германии, назвавшего основным условием начала переговоров между Россией и Украиной вывод российских войск

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Размышления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости вывода российских войск из зоны специальной военной операции (СВО) говорят о том, что Берлин вряд ли понимает реальное положение дел. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну это не требование Шольца. Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к словам германского канцлера, назвавшего основным условием начала переговоров между РФ и Украиной вывод российских войск.