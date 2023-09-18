18 сентября, 09:12,
обновлено 18 сентября, 09:15
Военная операция на Украине

Песков: слова Шольца о необходимости отвода ВС РФ говорят о непонимании реалий в зоне СВО

Пресс-секретарь президента прокомментировал заявление канцлера Германии, назвавшего основным условием начала переговоров между Россией и Украиной вывод российских войск

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Размышления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости вывода российских войск из зоны специальной военной операции (СВО) говорят о том, что Берлин вряд ли понимает реальное положение дел. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ну это не требование Шольца. Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к словам германского канцлера, назвавшего основным условием начала переговоров между РФ и Украиной вывод российских войск. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичШольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация