По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", также уничтожили группу штурмовиков и три боевые бронированные машины

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), группу штурмовиков и три боевые бронированные машины в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На этом направлении накрыли две группы разведчиков противника, которые концентрировались в зоне соприкосновения и собирались действовать как ДРГ, и одну группу хорошо вооруженных и подготовленных штурмовиков, которые пытались выдвинуться в населенный пункт Приютное. Такой тройной успех на достаточно небольшом участке фронта. Потери противника исчисляются десятками боевиков, уничтожено не менее трех боевых бронированных машин", - рассказал Рогов. Он уточнил, что силы противника были уничтожены в районе населенного пункта Старомайорское.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.