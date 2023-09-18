Путин участвует в церемонии инаугурации Собянина

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, набрав почти 2,5 млн голосов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин участвует в церемонии официального вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы.

Глава государства традиционно посещает инаугурацию столичного градоначальника - все такие мероприятия за последние 20 лет проходили при участии президента. Путин лично присутствовал на них в 2003 и 2007 годах, когда пост сохранял Юрий Лужков (был мэром в 1992-2010 годах), а также в 2013 и 2018 годах, когда руководителем столицы был переизбран Сергей Собянин. В 2010 году, при вступлении Собянина на первый срок, на инаугурации присутствовал Дмитрий Медведев, который тогда был президентом РФ.

Обычно на такой церемонии глава государства выступает с речью: он поздравляет избранного мэра, обозначает основные задачи и дает напутствие.

Собянин одержал победу на выборах в единый день голосования 8-10 сентября, набрав 76,39%, или почти 2,5 млн голосов. Явка избирателей составила 42,5%.