Путин: результат Собянина на выборах убедительно говорит о его поддержке москвичами

В частности, президент оценил позитивные перемены, которые активно идут в социальной сфере

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Высокий показатель мэра Москвы Сергея Собянина на состоявшихся выборах убедительно доказывает широкую поддержку со стороны горожан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инаугурации столичного градоначальника.

"Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Такой высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое главное, результатов работы", - сказал Путин.

Среди "видимых, значимых, понятных для каждого человека" достижений работы Собянина президент выделил "по-настоящему прорывную модернизацию транспортной системы". "Мы много об этом говорим, вы много уделяете этому внимания. Имею в виду прежде всего общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона да и все, кто приезжают в Москву", - отметил глава государства.

Он добавил, что столица открыта для реализации предпринимательских инициатив, внедрения передовых идей, проектов, задает новые стандарты в жилищном строительстве, во внедрении цифровых технологий и услуг. "Москва укрепляет свои позиции как мощный научный, промышленный центр России, активно развиваются индустрии будущего, включая робототехнику, приборостроение, выпуск новых материалов", - продолжил Путин.

Он оценил и позитивные перемены, которые активно идут в социальной сфере. "Особое внимание уделяется поддержке людей старших поколений и, конечно, наших героев - защитников России", - подчеркнул президент. "Приобретают современный облик школы, поликлиники, больницы", - добавил он.